2025 yazında bronz tene yakışacak 10 ruj önerisi

Canlı ve Tropikal: Mercan Kırmızısı

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Neden: Turuncu ve pembenin mükemmel birleşimi olan mercan, bronz tenle muhteşem bir uyum sağlar. Yazın enerjisini ve tropikal bir havayı dudaklarınıza taşır. Özellikle hafif turuncuya çalan mercanlar favori.