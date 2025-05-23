2025 yazında denenmesi gereken makyaj trendleri

Fondöten için, hafif ve nemlendirici olan orta kapatıcılığa sahip bir formül seçin . Ağır görünmeden ciltle bütünleşen ve tonu eşitleyen karışımları arayın. Hedeflenen bölgelerdeki parlaklığı dengelemek ve azaltmak için, doğal ışıltısını korurken görünümü sabitlemek için yarı saydam bir pudra ile bitirin.