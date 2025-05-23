2025 yazında denenmesi gereken makyaj trendleri
Sıcak havaların artmasıyla birlikte bu güneşli günler için mükemmel bir trend dalgası geldi. Görünümler daha hafif, taze ve renkli hale geliyor. Yeni stiller denemek için mükemmel bir zaman: pastel göz farları, parlak cilt ve bulanık dudaklar bu sezonun olmazsa olmazlarından sadece birkaçı...
İple çekilen sıcak yaz günleri tüm hızıyla başladı. Yazın makyaj yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise makyajı hafif tutmak. Çünkü yaz mevsiminde yoğun makyajlar sıcaklığın etkisiyle yüzde hoş olmayan görünümlere yol açabiliyor.
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İlkbahar Yaz 2025 Makyaj Trendleri: Renkli ve Canlı Göz Farları:
Bu yaz tamamen renklerle ilgili ... İster narin pastel tonlar, ister metalik tonlar veya ışıltı olsun , her türlü renk bu sezonun ortak noktası. Gözleri öne çıkaran ve yüze taze enerji getiren cesur göz farlarıyla cesaret göstermenin zamanı geldi.
Tereyağ gibi hissedilen cilt!
Cam tenden saten tene , şimdi tereyağı ten zamanı ! İkinci bir ten gibi hissedilen ultra yumuşak, doğal bir bitiş... Bu trend, cam tenin yüksek parlaklık etkisi olmadan ipeksi, süper nemli cilde odaklanıyor . Dokunulduğunda neredeyse tereyağı gibi hissedilen pürüzsüz, kadifemsi bir doku ile cildin en iyi izlenimini veriyor.
Fondöten için, hafif ve nemlendirici olan orta kapatıcılığa sahip bir formül seçin . Ağır görünmeden ciltle bütünleşen ve tonu eşitleyen karışımları arayın. Hedeflenen bölgelerdeki parlaklığı dengelemek ve azaltmak için, doğal ışıltısını korurken görünümü sabitlemek için yarı saydam bir pudra ile bitirin.