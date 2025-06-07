2025 yazını hamile geçirecek olanlar için stil önerileri
Hiç kuşkusuz hamilelik, bedenimizle aramızdaki ilişkiyi derinleştiren eşsiz bir deneyimdir. Değişen bedenlerimiz de giyim konusunda bir çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yaz aylarında hamilelik geçirecek olanlar stilini hem rahatlık hem de ferahlık üzerine kurmalı. İşte sıcak havalarda konforlu ve şık görünmenizi sağlayacak yaz hamilelik stili önerileri:
1. Hafif, nefes alan kumaşlar seçin
Pamuk, keten, viskon ve modal gibi kumaşlar teri emer ve vücut ısısını dengeler.
Sentetik kumaşlardan kaçının; cilt tahrişine ve terlemeye neden olabilir.
MANGO - Denim hamile tulumu
2. Bol, A-kesim veya empire bel elbiseler
Özellikle askılı, kolsuz, ya da omzu açık modeller yazın idealdir.
Hem karın bölgesine baskı yapmaz hem de tarz görünürsünüz.
Desenli ya da düz pastel tonlar yaz ruhunu yansıtır.
H&M - MAMA Pamuklu Poplin Emzirme Elbisesi
3. Hamile uyumlu şortlar ve bol paça pantolonlar
Bel kısmı lastikli veya özel hamilelik bandına sahip modelleri tercih edin.
Keten şort, bol palazzo pantolon, ya da hafif taytlar konfor sağlar.
Mango - Lyocell palazzo hamile pantolon
4. Oversize gömlek ve bluzlar
Bol kesimli gömlekleri düğmeli ya da açık şekilde giymek hem serin tutar hem katman etkisi yaratır.
İçine basic bir atlet ya da bralet ekleyebilirsiniz.
LCWAIKIKI - Maternity Kahverengi Düz Poplin Hamile Gömlek