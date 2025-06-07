2025 yazını hamile geçirecek olanlar için stil önerileri

4. Oversize gömlek ve bluzlar

Bol kesimli gömlekleri düğmeli ya da açık şekilde giymek hem serin tutar hem katman etkisi yaratır.

İçine basic bir atlet ya da bralet ekleyebilirsiniz.

LCWAIKIKI - Maternity Kahverengi Düz Poplin Hamile Gömlek