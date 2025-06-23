2025 yazının vazgeçilmezi: Bandana modası ve çeşitli bağlama yöntemleri
Bu yaz sokaklarda, plajlarda ve sosyal medyada tek bir aksesuarın rüzgarı esiyor: bandana! Yıllardır var olan bu retro parça, bu sezon adeta küllerinden doğarak stil sahibi herkesin favorisi haline geldi. Peki, bandanalar nasıl bağlanıyor? Gelin çeşitli örneklerle yakından bakalım...
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Bandana trendi bu yaz geri döndü. Saçları toplamaktan, kötü saç günlerini kurtarmaya, güneşten korunmaya ya da sadece kombine renkli bir dokunuş katmaya kadar birçok işlevi var. Peki, 2025 yazında tekrar moda olan bu aksesuarı fenomenler nasıl bağlıyor?
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@hazalbabalikofficial
Yeni trend olan bandana bağlıyoruzz❤️♬ som original - kabanamaster.ai
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@busraerkacc Asla kaymayan bandananız hazır biliyorum siz de benim gibi kafanızdan kaydığında sinir oluyorsunuz böyle deneyin asla kımıldamıyor bayılacaksınız 🌸🎀🤌🏻 Bu fikri beğendiniz mi ? 🫶🏻 #reklamdeğil #scarf #bandana #hack #hacks #güzellik #summer #summerhack #easyhacks #word #global ♬ Snap - manifest