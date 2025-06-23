2025 yazının vazgeçilmezi: Bandana modası ve çeşitli bağlama yöntemleri

Bandana trendi bu yaz geri döndü. Saçları toplamaktan, kötü saç günlerini kurtarmaya, güneşten korunmaya ya da sadece kombine renkli bir dokunuş katmaya kadar birçok işlevi var. Peki, 2025 yazında tekrar moda olan bu aksesuarı fenomenler nasıl bağlıyor?