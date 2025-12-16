2025'in stil sahibi kırmızı halı görünümleri
2025 yılı, sinema, müzik ve televizyon dünyasının en prestijli ödül törenlerine sahne olurken, kırmızı halılar da unutulmaz anlara tanıklık etti. Moda tasarımının zirvesinin sergilendiği bu etkinlikler, zarafeti, yenilikçi silüetleri ve göz kamaştırıcı detayları bir araya getirdi. Peki, kırmızı halının en dikkat çekici isimleri kimdi?
1 / 14
2025 yılı kırmızı halı trendleri, özgüvenin ve kişisel ifadenin modanın temelini oluşturduğunu bir kez daha kanıtladı. İşte yıl boyunca öne çıkan en stil sahibi kırmızı halı görünümleri...
2 / 14
Demi Moore - Academy Museum Gala
3 / 14
Hailey Bieber, Kendall Jenner- Academy Museum Gala
4 / 14
Sarah Jessica Parker - New York 2025 Sonbahar Moda Galası