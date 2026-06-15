2026 mezuniyet elbiselerinde öne çıkan trendler

Özellikle tereyağı sarısı, mint yeşili, dingin yağ yeşili, toz pembe, şampanya tonları ve soft bebek mavisi gibi renkler; romantik kesimlere, uçuşan kumaşlara adeta masalsı bir ruh üflüyor. İşte gündüz gerçekleşen kep atma törenlerinden, gecenin en pırıltılı balolarına kadar her ana zarafet katacak mezuniyet elbiseleri...

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