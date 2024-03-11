96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.

2024 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte Oscar gecesinin en şık görünümleri...