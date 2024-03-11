96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenecek olan 96. Oscar Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Zendaya ve daha pek çok ünlü isim kırmızı halıda bakışları üzerlerine topladı.
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Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.
2024 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte Oscar gecesinin en şık görünümleri...
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Zendaya
Elbise: Armani Prive
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Emma Stone
Elbise: Louis Vuitton
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Vanessa Hudgens
Elbise: Vera Wang Couture