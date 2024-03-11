96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenecek olan 96. Oscar Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Zendaya ve daha pek çok ünlü isim kırmızı halıda bakışları üzerlerine topladı.

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96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - Resim : 1

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.

2024 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte Oscar gecesinin en şık görünümleri...

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96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - Resim : 2

Zendaya 

Elbise: Armani Prive 

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96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - Resim : 3

Emma Stone

Elbise: Louis Vuitton 

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96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - Resim : 4

Vanessa Hudgens

Elbise: Vera Wang Couture