After parti zamanı! Düğünden sonra after parti için 16 kıyafet ve ayakkabı önerisi!

Düğünler artık ‘after’sız olmaz! nikah seremonisi sonrası yapılan partiler, neredeyse düğünün kendisi kadar önemli hale geldi. Ve bu da ikinci, hatta üçüncü bir gelinlik giymek için harika bir fırsat sunuyor. İster abartılı ister sade; ister uzun ister kısa...

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After parti zamanı! Düğünden sonra after parti için 16 kıyafet ve ayakkabı önerisi! - Resim : 1

Elele Kasım 2024 sayısından

Hazırlayan: Selin Soydan

Vivienne Westwood € 4140

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After parti zamanı! Düğünden sonra after parti için 16 kıyafet ve ayakkabı önerisi! - Resim : 2

Magda Butrym $ 1845

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After parti zamanı! Düğünden sonra after parti için 16 kıyafet ve ayakkabı önerisi! - Resim : 3

Gigii’s 17.590 TL

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After parti zamanı! Düğünden sonra after parti için 16 kıyafet ve ayakkabı önerisi! - Resim : 4

Self Portrait £ 420