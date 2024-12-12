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After parti zamanı! Düğünden sonra after parti için 16 kıyafet ve ayakkabı önerisi!
Düğünler artık ‘after’sız olmaz! nikah seremonisi sonrası yapılan partiler, neredeyse düğünün kendisi kadar önemli hale geldi. Ve bu da ikinci, hatta üçüncü bir gelinlik giymek için harika bir fırsat sunuyor. İster abartılı ister sade; ister uzun ister kısa...
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Elele Kasım 2024 sayısından
Hazırlayan: Selin Soydan
Vivienne Westwood € 4140
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Magda Butrym $ 1845
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Gigii’s 17.590 TL
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Self Portrait £ 420