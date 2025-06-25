Cemre Baysel ve Şevval Şahin'in izinde: Plajlarda zamansız şıklığın sırrı 9 pötikare bikini!

Yaz geldiğinde plaj modası da renklenir, desenlenir. Ancak bazı desenler vardır ki her sezon tazeliğini korur ve nostaljik bir dokunuşla modern tarzı harmanlar. İşte 2025 yazının dikkat çeken trendlerinden biri pötikare ve Cemre Baysel ile Şevval Şahin de bu trendi üzerinde gördüğümüz isimlerden. Gelin beraber hem onların pötikare bikini tercihlerine bakalım, hem de her renk seçeneğine hitap eden pötikare bikini seçeneklerini inceleyelim...