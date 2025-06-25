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Cemre Baysel ve Şevval Şahin'in izinde: Plajlarda zamansız şıklığın sırrı 9 pötikare bikini!
2025 yazında plajlarda nostaljik bir şıklık yakalamak ve tarzınıza özgün bir dokunuş katmak isterseniz, pötikare bikiniler tam size göre. Farklı renk ve model seçenekleriyle kendi stilinizi yansıtın ve yazın tadını çıkarın! Şevval Şahin ve Cemre Baysel de bu yaz pötikare bikini tercih eden ünlülerden...
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Yaz geldiğinde plaj modası da renklenir, desenlenir. Ancak bazı desenler vardır ki her sezon tazeliğini korur ve nostaljik bir dokunuşla modern tarzı harmanlar. İşte 2025 yazının dikkat çeken trendlerinden biri pötikare ve Cemre Baysel ile Şevval Şahin de bu trendi üzerinde gördüğümüz isimlerden. Gelin beraber hem onların pötikare bikini tercihlerine bakalım, hem de her renk seçeneğine hitap eden pötikare bikini seçeneklerini inceleyelim...
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Cemre Baysel: Love On Friday Cindy (Fuşya)
3,489 TL
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Şevval Şahin: Love On Friday Cindy (Sarı)
4,189 TL
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Pull & Bear Pötikare Bikini Takımı
1,670 TL