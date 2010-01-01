Hem yaşam tarzları hem de giyimleri ile hepimizin dikkatini çeken dünyaca ünlü influencerlar, bir yandan modaya yön verirken bir yandan da bize ilham oluyor. Stiliyle adından söz ettiren dünyaca ünlü 10 moda influencerını senin için listeledik.

Moda kişiden kişiye değişiklik gösterse de dünyaca ünlü moda influencerları yüksek sayıdaki takipçilerini farklı stillerle cezbetmeyi başarıyor. Siz de tarzını beğendiğiniz influencerları takip ederek dünyadaki yeni trendlerden haberdar olabilir ve zevkli seçimlerini farklı şekillerde değerlendirmenin yollarını keşfedebilirsiniz.

Aimee Song

Songofstyle.com blogunun yaratıcısı Aimee, 2008 yılında ilk olarak dekorasyon ile ilgili blog yazmaya başladı. Şu anda Instagram’da 5,3 milyon takipçisi olan ünlü moda influencerı, blogunda paylaştığı kişisel stiline dair içeriklerin daha çok ilgi çektiğini fark edince moda alanına geçti. Genelde düz renkleri tercih eden Aimee, abartısız stiliyle dikkat çekiyor.

Christene Barberich

Dünyaca ünlü medya şirketi Refinery29’un kurucusu ve editörü olarak ün kazanan Christene Barberich, sosyal medyada da oldukça aktif. Ayda 175 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edilen web sitesindeki içeriklerin çoğunda katkısı bulunan Christene, renkli ve eğlenceli stilini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor.

Chiara Ferragni

Ülkemizde de çok sayıda kişi tarafından bilinen ve takip edilen Chiara, The Blonde Salad isimli blogu ile moda dünyasına adım attı. 3 kez Vogue’a kapak olan ve dünyaca ünlü marklarla iş birliklerine imza atan ünlü moda influencerının Instagram’da 17 milyon takipçisi bulunuyor. Sportif bir stile sahip olan Chiara’nın tercihi dikkat çekici parçalardan yana.

Lauren Conrad

Laguna Beach ve The Hills isimli televizyon programları ile ünlenen Lauren Conrad, bu ününü moda dünyasında kendine yer edinmek için kullanarak başarı elde etti. California stilini en iyi şekilde yansıtan Lauren, pastel tonları ve uçuşan kumaşları günlük hayatına rahatça adapte ediyor.

Olivia Palermo

Diane von Fürstenberg ve Elle gibi moda alanında önemli yeri olan markalarda çalışan Olivia Palermo, sonrasında modellik kariyerine geçiş yaptı. Trendleri herkesten önce fark edip stiline adapte etmeyi başaran Olivia Palermo kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Pernille Teisbaek

Son zamanlarda modada hissedilen İskandinav etkisinin en bilinen temsilcilerinden Pernille Teisbaek, Danimarkalı bir derginin baş editörü olarak çalıştıktan sonra, zahmetsiz tarzını paylaşmak için, 2012 yılında kendi stilini yansıtan blogunu açtı. Pernille, gündelik, rahat ve aynı zamanda klasik parçaları özel bir dokunuş katarak kombinlemeyi seviyor.

Gala González

Model ve blogger Gala González’in eklektik stiline İspanyol genleri eklenince karşımıza moda dünyasının en ilham verici kişilerinden biri çıkıyor. Sosyal medyada sıkça tatil fotoğrafı paylaşan Gala’nın seyahat stili ilham verici.

Camille Charriere

Londra’da yaşayan Parizyen moda influencer’ı Camille Charriere, konforu ön planda tutarken aynı zamanda şıklığından da ödün vermiyor. Stilini eklektik olarak tanımlayan Camille çoğu zaman demin pantolonları tercih ediyor.

Giorgia Tordini

Sokak stilinin İtalyan temsilcilerinden Giorgia Tordini, özellikle zamansız parçaların yer aldığı ‘basit’ kombinler konusunda usta. Yüksek bel pantolonları mükemmel bir şekilde kullanan Giorgia’nın vazgeçemediği tek şey ise topuklu ayakkabılar.

Veronika Heilbrunner

Kariyerine Almanya'da modellik yaparak başlayan, ardından çeşitli dergilerde moda editörlüğü yapan Veronika Heilbrunner, çabasız stiliyle dikkat çekiyor. Feminen elbiseleri maskülen ceketlerle giymeyi seven Veronika, erkek arkadaşının dolabından sık sık kilit parçalar ödünç aldığını itiraf ediyor.