Gezi seven babalara özel!

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Geziye meraklı bir babanız varsa, bu hediyeler tam ona göre!

Gezgin bir babaya alınabilecek en güzel Babalar Günü hediyeleri!

501 YOLCULUK

Gezgin ruhlu, ruhuna iyi gelecek rotalar belirleyip yollara dökülmeyi seven bir babanız mı var? Öyleyse ona bu kitabı hediye edebilirsiniz. Birçok yazarın katkıda bulunduğu ‘Yapmanız Gereken 501 Yolculuk’, okuruna, dünyanın dört bir tarafından rotalar sunuyor ve fotoğraflarıyla da görsel bir şölen yaşatıyor. Kitapta, Amerika, Karayipler, Afrika, Avrupa, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Asya, Avustralya ve Pasifik gibi dünyanın birçok bölgesinden gezi önerileri var. Fiyatı: TL 43.99.

