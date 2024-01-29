Güzellik panosu: Keşfetmeye değer parfüm ve cilt bakımı ürünleri!
Bu yepyeni parfüm ve cilt bakımı ürünleri, hem güzellik rutininizi zenginleştirecek hem de sizi benzersiz kılacak. Unutulmaz bir koku, kusursuz bir cilt ve makyaj için bu ürünleri keşfedin!
HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI
EFSANE YENİDEN
İkonik parfümlerden biri olarak kabul edilen Giorgio Armani Sì, yeni şişe tasarımı, yoğun yeni bir koku ve eşsiz bir kampanya ile karşımıza çıkıyor.
GENÇLİK ÜÇGENİ
Güzellik dünyasının son buluşlarından biri olan “V” gençlik üçgeninden yola çıkan La Mer Lifting Firming Serum, yaşlandıkça tersine dönen bu üçgen şekli hedef alıyor. Ciltteki değişimin ortaya çıktığı belirgin elmacık kemikleri, gergin yanaklaar ve iyi tanımlanmış bir çene hattı gibi temel genç yüz özelliklerine odaklanıyor. Alın, kaş, yanaklar, nazolabial kıvrımlar, çene hattı ve boyun dahil olmak üzere altı temel yapı bölgesine hedefleniyor. Cilt canlılığı ve elastikiyeti yedi gün içinde yenilenmeye başladığı söylenen ürünü deneyenlerin geri dönüşleri şimdiden merak konusu.
YENİLENME ZAMANI
Yaz sonrası cildimizin güneşten ve sıcaktan gördüğü etkileri silmek için en çok ihtiyacımız olan şey nemlendirici ve canlandırıcı ürünlerdir. Valmont Moisturizing Booster serumu, dolgunlaştırıcı ve nemlendirici etkiye sahip. Markanın diğer ürünlerini her zaman severek kullanan biri olarak bu ürünün de oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Nemsiz kalmış veya hassas bile olsa tüm cilt tipleri için uygun olduğu söylenen bu ürün denenecekler listesine eklenebilir.
PÜRÜZSÜZ
Siz de benim gibi fondötensiz dışarı çıkamayanlardansanız Make Up For Ever’ın yeni ürünü HD Skin fondöteni deneyebilirsiniz. Sephora’da bulabileceğiniz ürün uzun süre kalıcılık sağlamayı hedefliyor. Denemeye değer!