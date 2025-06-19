İşin sırrı doğru mayoda: Vücudu daha iyi gösteren toparlayıcı mayo ve bikini önerileri

Drapeli ve Büzgülü Modeller: Mayonun karın kısmındaki dökümler veya büzgüler, dikkati dağıtır ve o bölgeyi optik olarak daha düz gösterir. Bu küçük illüzyonla kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz!

Hangi Markalarda Bulunur: Özellikle H&M, Zara, Trendyolmilla gibi hızlı moda markaları ve Marks & Spencer (M&S) gibi klasik çizgideki markalar bu tarz draperi ve büzgü detaylarına sahip birçok model sunar.