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İşin sırrı doğru mayoda: Vücudu daha iyi gösteren toparlayıcı mayo ve bikini önerileri
Yaz geldi mi hepimizin aklına o tatlı telaş düşer: Acaba bu yaz hangi mayo veya bikiniyi alsam? Aynalara bakıp denemeler başlar... Ama artık o günleri geride bırakıyoruz! Çünkü öyle sihirli dokunuşlara sahip mayo modelleri var ki sadece doğru seçimi yaparak plajda kendinizi çok daha özgüvenli ve fit hissedebilirsiniz. Hadi gelin, bu sihirli mayoların sırlarını birlikte keşfedelim!
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Hepimiz plajda kendimizi hem rahat hem de şahane hissetmek isteriz, değil mi? İşte tam da bunun için, vücudunuzu sarıp sarmalayan, fazlalıkları nazikçe toparlayan ve sizlere "Ben plajlara hazırım!" dedirten mayo modellerini derledik...
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Drapeli ve Büzgülü Modeller: Mayonun karın kısmındaki dökümler veya büzgüler, dikkati dağıtır ve o bölgeyi optik olarak daha düz gösterir. Bu küçük illüzyonla kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz!
Hangi Markalarda Bulunur: Özellikle H&M, Zara, Trendyolmilla gibi hızlı moda markaları ve Marks & Spencer (M&S) gibi klasik çizgideki markalar bu tarz draperi ve büzgü detaylarına sahip birçok model sunar.
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H&M High Leg Mayo
1.049,00 TL
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Trendyolmilla Kiremit Derin Dekolteli Drapeli Regular Core Mayo
630,99 TL