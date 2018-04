Nike’tan uzun mesafe koşusu için yeni bir model: Nike Air Zoom Pegasus 31





Nike, yeni tasarımlarını, her zaman olduğu gibi profesyonel sporcu ve atletlerden aldığı bilgilerle geliştirmeye devam ediyor. Altın madalya sahibi, dünya şampiyonu uzun mesafe koşucusu Mo Farah’tan esinlenerek tasarlanan ikonik Nike Air Zoom Pegasus 31, koşucuların ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak modern teknolojiyle yenilendi. İlk üretildiğinden bu yana milyonlarca kilometre yapan Pegasus, yeni nesil Nike Air Pegasus 31 ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor.Kariyeri boyunca Nike Air Pegasus ile antrenman yapan koşucu Mo Farah; "Pegasus, benim en sevdiğim ayakkabılarımdan, antrenman esnasında bana gereken tüm desteği veren, çok hafif ve çok rahat bir tabana sahip. İlk giydiğim an, yere daha iyi bastığımı hissettiğim Pegasus 31, haftalık koşu rutinim için gerekli olan rahatlığı ve korumayı sağlıyor." diyor.Nike'ın bir klasiğe dönüşen ayakkabısı Nike Air Pegasus, tasarım ekibi ve Mo Farah’ın ortaklaşa çalışmasıyla, her seviyeden koşucunun deneyimleri doğrultusunda tasarlandı. Topuk kısmının yenilenmesiyle daha kolay koşma imkânı sunan model, yeni üst yüzeyiyle ayağın daha iyi nefes almasına olanak sağlıyor. Daha güçlü ve dengeli bir duruş için geliştirilen ayakkabının yenilenen orta tabanı, ayağın yere daha sıkı basmasını ve darbelerin hafiflemesini mümkün kılıyor.Fiyatı: 289 TL