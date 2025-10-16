Barbara Palvin'in Victoria's Secret defile öncesi New York sokak tarzı
Victoria's Secret Fashion Show'un, uzun bir aradan sonra New York'ta yeniden podyumları ateşe vermesiyle birlikte, defile öncesi anlar da mercek altına alındı. Şovun en sevilen meleklerinden, Macar model Barbara Palvin, New York sokaklarında görüntülendi.
Victoria's Secre t2025 defilesi dün akşam New York’ta gerçekleşti. Podyumda yıldızlar geçidi yaşandı. Barbara Palvin, Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid, Adriana Lima gibi isimler sahnedeydi...
Barbara Palvin, podyumun en dikkat çeken isimlerindendi. Palvin, Victorias Secret Fashion Show öncesinde New York sokaklarında görüntülendi.
Kürk manto ve bodysuit ile göz kamaştıran süper model, sokakları podyuma çevirdi.
Barbara Palvin, New York'un kalabalık sokaklarında adeta bir stil dersi verirken, klasik modellerin neden zamansız kaldığını bir kez daha kanıtladı.