Düğün sezonu açılıyor! Bekarlığa veda için 20 gelin mayosu modeli

Yaz yaklaşıyor, gelin adayları sabırsız. Kafanızda evlilik organizasyonunuza dair birçok plan olabilir. Plaj düğünümü olsun, bahçe düğünü mü olsun? Ya da bekarlığa veda partisini havuzda mı yoksa teknede mi yapacaksınız? Neye karar verirseniz verin ama gelin mayosu almayı unutmayın. Hem de bu şık mayoları evlendikten sonra da kullanabilirsiniz...

İşte 20 gelin mayosu örneği!