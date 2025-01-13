Bella Hadid'in "Mocha Mousse" tırnakları trend alarmı veriyor
Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Bella Hadid, 2025 yılı Pantone rengi olan 'Mocha Mousse' manikürlü tırnaklarıyla yeni bir moda alarmının sinyallerini verdi.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, podyumda ya da fotoğraf çekimlerinde genellikle buralara en uygun olan nötr, şeffaf pembe cilalı tırnaklarla görülüyor.
Ancak süper podyum dışında izinli olduğunda, lavanta krom, parlak siyah ve kırmızı gibi daha trend oje tonlarına yöneliyor. Son zamanlarda Hadid, şu anın en trend manikür tonlarından birini (aynı zamanda Pantone'nin 2025 yılının rengi olan) kullanırken görüldü: "mocha mousse".
Bella Hadid'in "Mocha Mousse" Manikürü
7 Ocak'ta Hadid Instagram hikayelerinde,kendi markası için hediye setlerini sergileyen bir dizi fotoğraf ve video paylaştı. Fotoğraflarda hem rahat giyimi hem de manikürüyle oldukça dikkat çekti.
Bella Hadid'in dikkat çeken tercih ettiği renk ve tırnak manikürü, 2025 kışının en büyük manikür trendlerinden olmaya aday gibi görünüyor.