Bella Hadid'in "Mocha Mousse" tırnakları trend alarmı veriyor

Ancak süper podyum dışında izinli olduğunda, lavanta krom, parlak siyah ve kırmızı gibi daha trend oje tonlarına yöneliyor. Son zamanlarda Hadid, şu anın en trend manikür tonlarından birini (aynı zamanda Pantone'nin 2025 yılının rengi olan) kullanırken görüldü: "mocha mousse".