Burberry; İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu için İngiliz kumsallarından ilham alıyor.
Burberry İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu Kreatif Direktörü Riccardo Tisci koleksiyonu şöyle yorumluyor: "İngiliz kumsalları farklı kültürlerden insanların bir araya gelebileceği bir paylaşım yeri. Bu ideolojiyi ve duyguyu koleksiyonun tamamına yansıtmak istedim. Arzum, o beraberlik ve neşe ruhunu ifade edebilmekti.”
Açıklamada koleksiyon için şu yorumlar yapılıyor:
Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren kumsaldan yola çıkarak oluşturulan koleksiyon; gençlik ve deneyim, mahrem ve aleni, rafine ve doğal gibi farklı fikirleri ve İngiliz ideallerini keşfe çıkıyor. Çelişkili hislerin buluşması, somutta ve soyutta heyecan veren kontrastlara yol açıyor.
İngilitere’nin değişken mizaçlı havası; kıyafetlerin farklı potansiyellerini topluma göstermeye ve vücudu hem gizleyip hem de açığa çıkarmaya ilham oluyor. Vücut hatlarını ortaya çıkaran mayolar, uzun elbiselerin siluetlerine tesir ediyor. Denimler “güneşte yanıyor” ve Burberry trençkotlar dekoltelere de yer vererek yeniden tasarlanıyor. İç giyim ve dış giyim arasındaki gerilimler günümüzde anlamlanırken Burberry'nin modern DNA'sının da bir parçası oluyor.