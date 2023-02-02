Burberry İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu

İngilitere’nin değişken mizaçlı havası; kıyafetlerin farklı potansiyellerini topluma göstermeye ve vücudu hem gizleyip hem de açığa çıkarmaya ilham oluyor. Vücut hatlarını ortaya çıkaran mayolar, uzun elbiselerin siluetlerine tesir ediyor. Denimler “güneşte yanıyor” ve Burberry trençkotlar dekoltelere de yer vererek yeniden tasarlanıyor. İç giyim ve dış giyim arasındaki gerilimler günümüzde anlamlanırken Burberry'nin modern DNA'sının da bir parçası oluyor.