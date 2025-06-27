Çift Kişilik Oda'nın Nilüfer'i Devrim Özkan'dan Butter Yellow look

'Çift Kişilik Oda' dizisinin izleyiciden tam not alan karakteri Nilüfer'e hayat veren Devrim Özkan, sadece oyunculuğuyla değil, ekranda sergilediği tarzıyla da moda dünyasının dikkatini çekiyor. Nilüfer'in 5. bölümdeki 'Butter Yellow' stilini mercek altına aldık.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
Çift Kişilik Oda'nın Nilüfer'i Devrim Özkan'dan Butter Yellow look - Resim : 1

Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü paylaştığı 'Çift Kişilik Oda' dizisi, 22 Mayıs Perşembe günü saat 20:00 itibariyle yayınlanmaya başladı.

2 / 5
Çift Kişilik Oda'nın Nilüfer'i Devrim Özkan'dan Butter Yellow look - Resim : 2

Beşinci bölümüyle ekrana gelen dizide Devrim Özkan'ın 2025 modası 'Butter Yellow' kombini beğeni topladı. Ünlü oyununun kombini markalarıyla yakından inceliyoruz...

3 / 5
Çift Kişilik Oda'nın Nilüfer'i Devrim Özkan'dan Butter Yellow look - Resim : 3

Rue Yelek 5,920 TL

Rue Şort 4,920 TL

4 / 5
Çift Kişilik Oda'nın Nilüfer'i Devrim Özkan'dan Butter Yellow look - Resim : 4

Selin Küçüksöz Fular 

2,250 TL