Çift Kişilik Oda'nın Nilüfer'i Devrim Özkan'dan Butter Yellow look
'Çift Kişilik Oda' dizisinin izleyiciden tam not alan karakteri Nilüfer'e hayat veren Devrim Özkan, sadece oyunculuğuyla değil, ekranda sergilediği tarzıyla da moda dünyasının dikkatini çekiyor. Nilüfer'in 5. bölümdeki 'Butter Yellow' stilini mercek altına aldık.
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Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü paylaştığı 'Çift Kişilik Oda' dizisi, 22 Mayıs Perşembe günü saat 20:00 itibariyle yayınlanmaya başladı.
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Beşinci bölümüyle ekrana gelen dizide Devrim Özkan'ın 2025 modası 'Butter Yellow' kombini beğeni topladı. Ünlü oyununun kombini markalarıyla yakından inceliyoruz...
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Rue Yelek 5,920 TL
Rue Şort 4,920 TL
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Selin Küçüksöz Fular
2,250 TL