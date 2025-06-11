Daha hızlı uzayan ve gür saçlar için 11 Kore ürünü!

Bu nedenle, saç derisini arındırıcı şampuanlar, peelingler, tonikler ve serumlar, K-Beauty rutinlerinin vazgeçilmezidir. Tıpkı cilt bakımında olduğu gibi, ölü deriyi temizlemek, gözenekleri açmak ve saç derisini beslemek, sağlıklı saç folikülleri için hayati öneme sahiptir.