Damatlar için: Düğün stilinizi tamamlayacak 10 aksesuar
Düğün günü denilince akla ilk gelen genellikle gelinlik ve onun ışıltısı olsa da en az gelin kadar iddialı bir duruş sergilemesi gereken biri daha var: damat! Her ne kadar damatlık sade ve şık bir zemin oluştursa da onu sıradanlıktan kurtaran ve kişiliğinizi yansıtan asıl detaylar, doğru seçilmiş aksesuarlarda saklıdır.
Düğün stilinizi kusursuzlaştıracak ve sizi o özel günün kahramanı yapacak aksesuarlar, adeta damatların "gizli silahı"dır. İşte en iyi stil rehberiniz olacak, fark yaratmanızı sağlayacak 10 temel damat aksesuarı...
Kravat veya Papyon: Kişisel İmzası
Network Siyah 3'lü Aksesuar Seti (1 Adet Papyon
1 Adet Kuşak, 1 Adet Mendil)
2.149 TL
Beymen Club Siyah Verev Dokulu Kravat
1.099 TL
Mendil: Zarafet Oyunu
Kiğılı Siyah Desenli Mendil
349,99 TL