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Dior erkek kış 2022-2023 koleksiyonu için Kim Jones ile bu sezon ortaklaşa çalışıyor. Christian Dior'un yenilik isteğiyle Kim Jones'un kreatif cesareti bu koleksiyonda buluştu.
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Gri renginin çeşitliliğinden ve diğer renklerin pastel tonlarıyla bir bütünlüğünü Paris'in gökyüzü renklerini yansıttığı koleksiyonunda ikonik cesaretini maskülen tarzıyla yorumluyor.
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Christian Dior'un sevdiği ve Maison'un ikonik simgesi haline gelen leopar ve müge çiceği motiflerinin verdiği ilhamla 2022-2023 koleksiyonunda tekrar hayat buluyor.
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İşte Dior 2022-2023 erkek koleksiyonu...