Dior Erkek Yaz 2023 Defilesi: Gaziantep Kutnu kumaşının Fransaya yolculuğu

Dior Erkek Koleksiyonları Artistik Direktörü bizleri Paris'ten Mösyö Dior'un doğum yeri olan Granville'e ve sanatçı Duncan Grant'in bir dönem yaşadığı ve çalıştığı Charleston*, Sussex'e; zaman ve mekanda yapılacak büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.