Dior Erkek Yaz 2023 Defilesi: Gaziantep Kutnu kumaşının Fransaya yolculuğu
Fransız lüks markası Dior yeni koleksiyonunu çıkardı. Dior Erkek 2023 Yaz Koleksiyonu tüm moda severlerle buluştu. Koleksiyon zamansal yolculuğa çıkarırken, Gaziantep'te dokunan kutnu kumaşı defilenin hitlerinden oldu. Gaziantep'ten Fransa'ya geçen bir yolculuk...
Dior erkek 2023 Yaz defilesini hayranlarıyla buluşturdu. Yaz 2023 koleksiyonu ile Kim Jones, özel alanların önemine dikkat çekerken; mahremiyetin nasıl ilham kaynağına dönüşüp yaratıcılığa katkıda bulunduğunun altını çiziyor.
Dior Erkek Koleksiyonları Artistik Direktörü bizleri Paris'ten Mösyö Dior'un doğum yeri olan Granville'e ve sanatçı Duncan Grant'in bir dönem yaşadığı ve çalıştığı Charleston*, Sussex'e; zaman ve mekanda yapılacak büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.
Geçmiş, şimdi ve geleceği birbirine bağlayan kişisel hikayeler, bu defile ile bir kez daha iç içe geçiyor. Britanyalı ressamın hayatından, skeçlerinden ve post-empresyonist çalışmalarından ilhamla zarafetin yeni formları ortaya konuyor.
Maison'un ikonlarından "Cannage" motifi kapitone montlarda kendini gösterirken, sembol haline gelen bar ceket yarı transparan bir ipek-organza ile yeniden yorumlanıyor.