Her Maria Grazia Chiuri koleksiyonun yaratıcı hayal gücüne yeni kapılar açıyor. Dior İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonu için Kadın Koleksiyonları Kreatif Direktörü, otobiyografiyle yansıma arasında bir yerde kendi yolunu çizmek üzere Maison arşivlerinde bulduğu bir Paris haritası görselinden yola çıkıyor.
Fransız topraklarına 1533 yılında ayak basan bu soylu İtalyan, kadın ve güç ilişkisinin sembolik figürü haline geliyor. Maria Grazia Chiuri, onun politik zekasından ve topuklu ayakkabı, korse, Burano danteli gibi, yine onun öncülük ettiği ve her biri soylular arasında yayılıp vazgeçilmeze dönüşen icatlardan çok etkileniyor.
Çağdaş zanaat aracılığıyla, eski bir geleneğin yeniden yorumlanmasını sağlıyor: Çiçek ve kuş motifleriyle süslenen rafya paltolar, sanatçı Eva Jospin imzasını taşıyan set tasarımı ile Barok mağaralarla buluşuyor.
Bu defilede dansçı ve koreograf ikili Imre ve Marne van Opstal’ın hazırladığı büyüleyici bir performans sunuldu. Güzel ve gizem ile buluşan defile göz alıcı kolektif enerji ile keşfedildi.