Dior İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu

Fransız topraklarına 1533 yılında ayak basan bu soylu İtalyan, kadın ve güç ilişkisinin sembolik figürü haline geliyor. Maria Grazia Chiuri, onun politik zekasından ve topuklu ayakkabı, korse, Burano danteli gibi, yine onun öncülük ettiği ve her biri soylular arasında yayılıp vazgeçilmeze dönüşen icatlardan çok etkileniyor.