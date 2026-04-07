Dua Lipa'dan stil dersi: Leopar desenli ilkbahar görünümü
Dua Lipa, her geçen gün paylaştığı kendi tarzını yansıtan kombinleriyle hem takipçilerinin hem de moda dünyasının ilgisini çekmeyi başarıyor. 90'lar stilini modern bir şekilde yansıtan ünlü sanatçı, yeni paylaşımıyla da oldukça iddialı bir duruş sergiledi. İşte detaylar...
Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Dua Lipa, sosyal medya paylaşımlarıyla sadece müzik kariyeriyle değil, moda dünyasına yön veren seçimleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı ayna özçekimlerinde, 90’lar minimalizmini modern dokunuşlarla birleştiren sanatçı, bahar ayları için uygulanabilir bir stil formülü sundu.
KOMBİNİN ANAHTARI: KONTRAST PARÇALAR
Dua Lipa’nın büyük ilgi gören bu kombininde, odağa yerleşen leopar desenli midi etek klasik bir kış figürü olmaktan çıkarak bahar gardırobuna taşınırken; ince çizgili ceket ve beyaz gömlek ikilisi iddialı alt parçayı dengeleyerek görünüme maskülen ve profesyonel bir hava katıyor. Lipa, aksesuarda tercih ettiği parlak sarı Louis Vuitton Speedy çantasıyla stilini hareketlendirirken, görünüme beklenmedik ve enerjik bir renk katıyor.
UYUMSUZLUĞUN DENGESİ
Bu stilin en dikkat çekici yanı, beyaz gömleğin kullanımı. Klasik bir şekilde düğmelemek yerine, içine siyah bir büstiyer veya atlet giyerek önü açık bırakmak, görünüme daha modern ve eforsuz bir hava katıyor. Birbiriyle uyumsuz gibi görünen leopar ve ince çizgili desenlerin bir arada kullanımı, doğru renk geçişleriyle birleştiğinde ortaya şık ve dengeli bir sonuç çıkarıyor.
SİYAH VE İDDİALI
Lipa'nın paylaşımında baştan aşağı siyah görünümü üzerine tercih ettiği vatkalı ve gümüş düğmeli kısa ceketi, 90'lar stiline güçlü bir atıfta bulunuyor. Sanatçının bu iddialı ceket seçimi, monokrom bir stilin nasıl daha dikkat çekici ve modern bir şekilde kombinlenebileceğini de gözler önüne seriyor.