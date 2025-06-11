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Dua Lipa'nın moda manifestosu! 'Radical Optimism' turnesinde üzerinde taşıdığı markalar
Pop müziğin global süperstarı Dua Lipa, son albümü 'Radical Optimism' ile sahne stilinde de cesur ve dikkat çekici bir evrime imza attı. Turne boyunca sergilediği kostümler, şarkıcının enerjisini tam anlamıyla yansıtıyor. İşte Lipa'nın turnede sergilediği nefes kesici kıyafetleri ve markaları...
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Dua Lipa, 'Radical Optimism' turnesi boyunca birçok farklı ve çarpıcı kostümle hayranlarının karşısına çıktı.
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Lipa'nın stilisti Lorenzo Posocco, her bir turne kostümünün sahneye 'moda evlerinin yaşaması' hedeflenerek tasarlandığını belirtiyor.
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Dua Lipa'nın Amsterdam sahnesinde giydiği 5 farklı kıyafeti ve stilini yakından inceliyoruz...
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Jean Paul Gaultier imzalı özel saten korse