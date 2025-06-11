Dua Lipa'nın moda manifestosu! 'Radical Optimism' turnesinde üzerinde taşıdığı markalar

Pop müziğin global süperstarı Dua Lipa, son albümü 'Radical Optimism' ile sahne stilinde de cesur ve dikkat çekici bir evrime imza attı. Turne boyunca sergilediği kostümler, şarkıcının enerjisini tam anlamıyla yansıtıyor. İşte Lipa'nın turnede sergilediği nefes kesici kıyafetleri ve markaları...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Dua Lipa'nın moda manifestosu! 'Radical Optimism' turnesinde üzerinde taşıdığı markalar - Resim : 1

Dua Lipa, 'Radical Optimism' turnesi boyunca birçok farklı ve çarpıcı kostümle hayranlarının karşısına çıktı.

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Dua Lipa'nın moda manifestosu! 'Radical Optimism' turnesinde üzerinde taşıdığı markalar - Resim : 2

Lipa'nın stilisti Lorenzo Posocco, her bir turne kostümünün sahneye 'moda evlerinin yaşaması' hedeflenerek tasarlandığını belirtiyor.

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Dua Lipa'nın moda manifestosu! 'Radical Optimism' turnesinde üzerinde taşıdığı markalar - Resim : 3

Dua Lipa'nın Amsterdam sahnesinde giydiği 5 farklı kıyafeti ve stilini yakından inceliyoruz...

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Dua Lipa'nın moda manifestosu! 'Radical Optimism' turnesinde üzerinde taşıdığı markalar - Resim : 4

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