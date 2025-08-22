Düğün konseptinize özel gelin parfümü rehberi

Klasik ve Geleneksel Düğünler

Balo salonları, dantel işlemeli gelinlikler, görkemli davetler… Bu konseptin ruhu, zamansız zarafet ve sofistike bir duruştur. Parfümünüz de bu zenginliği ve asaleti yansıtmalı.

Chanel No. 5: Efsanevi bir klasik olan bu parfüm, aldehit ve çiçek notalarının eşsiz uyumuyla lüks ve zarafeti temsil eder. Adeta zamana meydan okuyan bir kokudur.

4.000 TL