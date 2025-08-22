Düğün konseptinize özel gelin parfümü rehberi

Gelinliğiniz, saçınız ve makyajınız ne kadar kusursuz olursa olsun, düğün gününüzün kokusu, o anı ömür boyu hatırlamanızı sağlayacak. Parfümünüz, seçtiğiniz düğün konseptiyle bütünleşerek size ve davetlilerinize o günün ruhunu derinden hissettirmelidir...

Aybüke Sengir

Düğün gününüzün kokusu, sadece bir aksesuar değil, sevdiklerinizin hafızasına kazınacak ve o anları ölümsüzleştirecek, görünmez bir imza niteliğinde. Peki, yüzlerce seçenek arasından düğün stilinize en uygun kokuyu nasıl bulacaksınız? İşte düğün konseptinize özel parfüm önerilerimiz...

Klasik ve Geleneksel Düğünler

Balo salonları, dantel işlemeli gelinlikler, görkemli davetler… Bu konseptin ruhu, zamansız zarafet ve sofistike bir duruştur. Parfümünüz de bu zenginliği ve asaleti yansıtmalı.

Chanel No. 5: Efsanevi bir klasik olan bu parfüm, aldehit ve çiçek notalarının eşsiz uyumuyla lüks ve zarafeti temsil eder. Adeta zamana meydan okuyan bir kokudur.

4.000 TL

Modern ve Minimalist Düğünler

Temiz çizgiler, sade mekanlar, modern heykeller ve yalın bir estetik… Bu tarzda bir düğün planlıyorsanız, parfümünüz de abartıdan uzak, ferah ve benzersiz olmalı.

Jo Malone London - Wood Sage & Sea Salt: Odunsu adaçayı ve deniz tuzu notalarıyla sıra dışı ve ferah bir kokudur. Doğal, taze ve minimalist bir gelin için mükemmel bir seçimdir.

2.720 TL

Bohem ve Romantik Düğünler

Kır düğünü, plaj partisi, salaş örgülü saçlar ve uçuşan elbiseler… Bu konseptte doğallık ve özgürlük ön plandadır. Parfümünüz de bu serbest ruhu yansıtmalı.

Chloé - Eau de Parfum: Gül ve şakayık notalarının taze ve pudralı birleşimi, romantik ve narin bir his verir. Düğün çiçeği buketinizle bütünleşen, unutulmaz bir kokudur.

3.580 TL