Anasayfa Moda Düğün sezonu başlıyor: Davetliler için elbise önerileri (Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade)
Düğün sezonu başlıyor: Davetliler için elbise önerileri (Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade)
Havalar ısındıkça düğün davetiyeleri yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. “Ne giysem?” telaşı da hafiften kendini hissettirmeye başladı. Düğün, nişan, yaza merhaba partisi fark etmez, hangi davet olursa olsun zarif, şık ve göz alıcı bir elbiseyle geceye damga vurabilirsiniz. Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade, rengarenk davetliler için elbise önerilerini sizler için derledik...
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DCEY - Davet Çok Elbisem Yok
GIGII'S
Bliss Elbise Kiralama Fiyatı - 11.000 TL
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Koton X Sima Tarkan - Uzun Abiye Elbise - 1.699,99 TL
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ROMAN - Gül Motifli Tek Omuz Midi Boy Elbise Siyah- 14.999,99 TL
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BEYMEN
Urban Muse Siyah Taşlı Maksi Krep Abiye Elbise - 9.250 TL