Düğün sezonu başlıyor: Davetliler için elbise önerileri (Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade)

Havalar ısındıkça düğün davetiyeleri yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. “Ne giysem?” telaşı da hafiften kendini hissettirmeye başladı. Düğün, nişan, yaza merhaba partisi fark etmez, hangi davet olursa olsun zarif, şık ve göz alıcı bir elbiseyle geceye damga vurabilirsiniz. Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade, rengarenk davetliler için elbise önerilerini sizler için derledik...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Düğün sezonu başlıyor: Davetliler için elbise önerileri (Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade) - Resim : 1

DCEY - Davet Çok Elbisem Yok

GIGII'S
Bliss Elbise Kiralama Fiyatı - 11.000 TL 

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Düğün sezonu başlıyor: Davetliler için elbise önerileri (Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade) - Resim : 2

Koton X Sima Tarkan - Uzun Abiye Elbise - 1.699,99 TL

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Düğün sezonu başlıyor: Davetliler için elbise önerileri (Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade) - Resim : 3

ROMAN -  Gül Motifli Tek Omuz Midi Boy Elbise Siyah- 14.999,99 TL

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Düğün sezonu başlıyor: Davetliler için elbise önerileri (Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade) - Resim : 4

BEYMEN

Urban Muse Siyah Taşlı Maksi Krep Abiye Elbise - 9.250 TL 