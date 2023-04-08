Dünyanın en zengin kadını ve erkeği aynı sektörden, aynı ülkeden

Bernard Arnault, Forbes'un milyarderler listesine göre Elon Musk'ı tahtından indirdi ve dünyanın en zengin insanı oldu. Arnault'nun lüks eşya firması LVMH, Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Tiffany&Co ve Moet & Chandon gibi markaları bünyesinde barındırıyor.

211 MİLYAR DOLARLIK SERVET



Ekonomist'in derlemesine göre Louis Vuitton el çantaları, Tiffany pırlanta yüzükler, Christian Dior ürünleri ve Sephora kozmetik ürünleri de dahil olmak üzere 75 markalık imparatorluğu yöneten 74 yaşındaki Arnault, 10 Mart itibarıyla 211 milyar dolarlık bir servetle Amerikan teknoloji devlerini geride bıraktı. Forbes'a göre gelir, kâr ve LVMH hisselerinin tümü rekor seviyelere çıkarak Arnault'nun servetine son 12 ayda 53 milyar dolar kattı.