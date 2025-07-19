Ebru Şahin'in tatil stili: Markalarıyla mercek altında

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu eşi Cedi Osman, yoğun sezonun ardından tatile çıktı. Çeşme'de görüntülenen ikiliden Şahin'in renkli kombini dikkat çekti. Oyuncunun kombinini yakından inceledik...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Ebru Şahin'in tatil stili: Markalarıyla mercek altında - Resim : 1

Ebru Şahin ile Cedi Osman, Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde hayatlarını birleştirmişti. 

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Ebru Şahin'in tatil stili: Markalarıyla mercek altında - Resim : 2

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ın ağabeyi Caner Osman ve eşi Gülden Osman ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

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Ebru Şahin'in tatil stili: Markalarıyla mercek altında - Resim : 3

Şahin, paylaşımına ise "Geç olsun, güç olmasın" ifadesini not düşmüştü.

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Ebru Şahin'in tatil stili: Markalarıyla mercek altında - Resim : 4

İkili son olarak Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Ebru Şahin dikkat çeken renkli kombinini mercek altına aldık...