Ebru Şahin'in tatil stili: Markalarıyla mercek altında
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu eşi Cedi Osman, yoğun sezonun ardından tatile çıktı. Çeşme'de görüntülenen ikiliden Şahin'in renkli kombini dikkat çekti. Oyuncunun kombinini yakından inceledik...
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Ebru Şahin ile Cedi Osman, Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde hayatlarını birleştirmişti.
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Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ın ağabeyi Caner Osman ve eşi Gülden Osman ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.
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Şahin, paylaşımına ise "Geç olsun, güç olmasın" ifadesini not düşmüştü.
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İkili son olarak Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Ebru Şahin dikkat çeken renkli kombinini mercek altına aldık...