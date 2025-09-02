Eda Erol'un düğün ve öncesinde giydiği gelinlikleri mercek altında!
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir aşk yaşadığı pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Eda Erol'un düğünde ve öncesinde çekim için giydiği gelinliklerinin markasını sizler için bulduk!
Uzun süredir aradığı aşkı pilot Ekrem Karaçayır'da bulan Eda Erol, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü isim, nisan ayında sevgilisinden gelen evlilik teklifiyle muradına erdi.
39 yaşındaki Erol, düğün sonrası fotoğrafları tek tek paylaştı.
Eda Erol'ün düğünde ve öncesinde çekim için giydiği gelinlikleri merak konusu. Erol'un iki gelinliğini mercek altına aldık...
Çekimde giydiği gelinlik: Purissima Alba
