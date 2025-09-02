Eda Erol'un düğün ve öncesinde giydiği gelinlikleri mercek altında!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir aşk yaşadığı pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Eda Erol'un düğünde ve öncesinde çekim için giydiği gelinliklerinin markasını sizler için bulduk!

Aybüke Sengir

Uzun süredir aradığı aşkı pilot Ekrem Karaçayır'da bulan Eda Erol, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü isim, nisan ayında sevgilisinden gelen evlilik teklifiyle muradına erdi.

Fotoğraf: click34photo

 39 yaşındaki Erol, düğün sonrası fotoğrafları tek tek paylaştı.

Fotoğraf: click34photo

Eda Erol'ün düğünde ve öncesinde çekim için giydiği gelinlikleri merak konusu. Erol'un iki gelinliğini mercek altına aldık...

Fotoğraf: click34photo

Çekimde giydiği gelinlik: Purissima Alba

Fotoğraf: click34photo