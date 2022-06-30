Editörlerin gözünden: Haziran ayının en favori 15 ürünü
Deniz, kum, güneş... Bu yazda güneşin ve denizin tadına varmak istiyorsanız tatili doya doya yaşamak istiyorsanız yanınıza alabileceğiniz pek çok favori ürünü radarımıza aldık! Peki Haziran ayının en favori ürünleri neler oldu? Farklı ürünleri listelediğimiz Haziran ayının en favori ürünleri...
Yaz geldiğine göre güneş kremlerimiz çantalarımızda yerini alabilir! Pek çok çeşit güneş kreminin arasında leke ve iz yapmayan, beyazlık bırakmayan bir güneş kremi istiyorsanız La Roche Posay'in güneş kremini denemelisiniz.
-Ayrıca diğer güneş kremleri için Cildinizi koruyacak en iyi 15 güneş kremi haberimize bakabilirsiniz.
La Roche Posay- Anthelios Uvmune Fluid Spf 50 Tüm Ciltler Için Yüksek Korumalı Güneş kremi 258 TL
Hem doğa dostu hem de yaz renklerine uygun bir ton arıyorsanız hem allık olarak hem de ruj olarak kullanabileceğiniz Kiko lips and cheecks ruju favorilerimize aldık.
-Tüm zamanların en iyi kırmızı rujları: Klasikleşmiş 20 kırmızı ruj
Kiko- Green Me Lips and Chicks 149,99TL
Oje renklerinde klasikçiyseniz ama yaz aylarına da uygun olmasını istiyorsanız o zaman Kiko'nun bu oje rengine bayılırsınız.
Kiko- Green Me Nail Lacquer 54,99TL
Stick parfümler çantamızda taşıyabileceğimiz yaz aylarının kurtarıcısı!
Kiko- Green Me Stick Parfum 108,49 TL