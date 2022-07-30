Editörlerin gözünden: Temmuz ayının en favori 14 ürünü
Bu yaz sıcaklarında kullanabileceğiniz ürün skalası azalsada favori olan ürünler asla değişmez! Deneyip memnun kaldığımız ürünleri sizler için radarımıza aldık. Peki Temmuz ayında en çok kullanılan ve memnun kalınan ürünler hangileri oldu? Temmuz ayının en trend ürünleri...
Deniz, kum, güneş... En güzel mevsimdeyiz diyebilir miyiz? Bizce evet! Peki kumsalda bir kimonoyla tarz olmaya ne dersiniz? Defacto'nun Nefes koleksiyonundan desenli pamuklu kimonosu ile bu yaz kumsalda adınızdan söz ettireceksiniz.
Defacto- Nefes İstanbul X Defacto Regular Fit Desenli Pamuklu Kimono
459,99TL
Dudaklarınıza tatlı bir pembelik katmak isterseniz hem parlak bitişli hem de pembe tonlarının en canlısı bir ruj bu yaz aylarında farklı bir parlaklık katacak!
Kiko- Festival Glow Make Me Queen Lipstick 02 159,99 TL
Hem onarıcı hem de nem terapisi isteyen bir maske istiyorsanız o zaman Bee Beauty bunun için doğru bir maske olabilir.
Bee Beauty- Buhar Terapisi Onarıcı Bakım Bone Maske 22.00 TL
Bu yaz bronzlaşmanız yeterli gelmediyse veya istediğiniz gibi bronzlaşamadıysanız o zaman Kiko buna çözüm olabilir.
Kiko-Festival Glow Baked Bronzer 329,99 TL