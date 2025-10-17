Ekim ayında ofis şıklığı: Sonbahar kombin fikirleri
Ekim ayı, gardıropların en büyük sınavıdır: Sabah serinliği, öğle sıcağı ve akşam rüzgârı... Bu değişken hava koşulları, ofis şıklığından ödün vermeden konforlu kalmayı gerektirir. 2025 Sonbahar trendleri, profesyonel görünümü katmanlama sanatı ve modern, rahat silüetlerle birleştirerek ekim ayında ofis stilinizi bir üst seviyeye taşımanız için mükemmel bir zemin sunuyor...
1 / 15
Yaz mevsiminin rahat kesimleri ve canlı renkleri yerini, zengin dokulara ve sofistike silüetlere bırakırken; iş hayatında şıklık arayışı da yeni bir boyut kazanıyor. İşte ekim ayında yapabileceğiniz moda haftalarından öne çıkan renklerle ofis kombinleri...
Credit: Pinterest @custotf
2 / 15
Credit: Pinterest @mstiedeman
3 / 15
Credit: Pinterest @mafguerreiro
4 / 15
Credit: Pinterest @areti1978