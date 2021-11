Emily in Paris'in 2. sezon tarihi belli oldu!

Kısa sürede büyük bir ilgi gören Emily in Paris 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix dizinin 2. sezonundan ilk karelerini ve fragmanını paylaştı. Sex and the City dizisinin yaratıcısı olarak tanınan, son yıllarda ise Younger dizisiyle adından söz ettiren Darren Star‘ın imzasını taşıyan Emily in Paris 2. sezon ne zaman? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen soruların yanıtları...

EMILY IN PARİS 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 10 bölümden oluşan ikinci sezonu 22 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. İkinci sezonda kadroya Jeremy O. Harris, Lucien Laviscount, Arnaud Binard gibi isimler dahil olacak.

Daha fazla eğlence, daha fazla moda ve daha fazla gafla dolu yeni sezonda, Paris'e uyum sağlayan Emily tutku dolu bir gecenin ardından beklenmedik sorunlarla karşılaşacak.

EMILY IN PARIS KONUSU NEDİR?

Emily in Paris dizisinin konusu nedir? Beklenmedik bir iş fırsatı için Paris'e taşınan, Orta Batı'dan yirmi yaşlarında hırslı Amerikalı bir kadın olan Emily, saygın bir Fransız pazarlama firmasına Amerikan bakış açısını getirmekle görevlendirildi. Kariyeri, yeni arkadaşlıkları ve aşk hayatıyla hokkabazlık yaparken, yabancı bir şehirde yaşamın zorluklarına uyum sağlarken kültürler çatışmaya başlıyor.

EMILY IN PARİS OYUNCU KADROSU

Lily Collins: Emily Cooper

Ashley Park: Mindy Chen

Camille Rezat: Camille

Bruno Gouery: Luke

Lucas Bravo: Gabriel

William Abadie: Antoine Lambert

Yohan Levy: Roman

IsIsaiah Hodges: Grey Space

Roe Hartrampf: Doug

EMILY IN PARİS 2. SEZON FRAGMANI

