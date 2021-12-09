Erkekler için 36 yılbaşı hediye önerisi: Eşe, dosta, babaya, sevgiliye özel hediye fikirleri...
Yeni yıla girmeye sayılı günler kalmışken henüz hediyenizi seçemediyseniz ve sevdiklerinize hediye seçmekte zorlanıyorsanız size yardımcı olmak istiyoruz. İşte babanıza, eşinize, erkek arkadaşınıza veya sevgilinize alabileceğiniz yılbaşı hediye önerileri...
Yılbaşı, doğum günü, özel günler ardı ardına kapımızda belirir ve kendimizi sık sık arkadaşlarımız ve akrabalarımız için hediye ararken buluruz. Yeni yılın en heyecanlı dönemi de sevdiklerinize hediye seçtiğiniz zaman. Erkekler, kadınlara yılbaşı hediyesi ne alacağını neredeyse artık biliyor. Fakat kadınlar, erkeklere hediye alma konusunda zorlanabiliyor. Yılbaşında erkekleri birazcık şımartmaya ve şaşırtmaya ne dersiniz? Siz de yeni yılda sevdiklerinize hediye seçmekte zorlanıyorsanız yardımcı olmak istiyoruz. İşte babanıza, eşinize, erkek arkadaşınıza veya sevgilinize alabileceğiniz yılbaşı hediyeleri... (Kadınlar için hediye önerisi fikrine ihtiyacınız varsa sizlere "Kadınlar için yılbaşı hediye önerileri" listesi hazırladık.)
Mudo - Ekoseli ceket gömlek 329.99 TL
Apple - AirPods Max 7.099,00 TL
Skechers - Erkek Gri Outdoor Ayakkabı 849,00 TL