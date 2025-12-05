Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 24. bölüm kombinleri
Televizyon camiasının stil ikonlarından Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle her hafta adeta bir moda dersi veriyor. Nisan'ın 24. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için mercek altına aldık...
1 / 4
Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. Nisan'ın ekrandaki güçlü duruşu ve modern kadın imajı, kullandığı her parçayla kusursuz bir uyum yakalıyor. İşte Nisan'ın son bölüm kombinleri...
2 / 4
Kazak: Antioch 790 TL
Pantolon: Rivus 5.560 TL
3 / 4
Elbise: Lucentie 6.000 TL
4 / 4
Ceket: Zara 2.990 TL
Etek: Mango 2.299,99 TL