Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 24. bölüm kombinleri

Televizyon camiasının stil ikonlarından Demet Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle her hafta adeta bir moda dersi veriyor. Nisan'ın 24. bölümde tercih ettiği kombinleri sizler için mercek altına aldık...

Aybüke Sengir

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 24. bölüm kombinleri - Resim : 1

Demet Özdemir, başrolünde olduğu 'Eşref Rüya' dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda iddialı giyim tarzıyla da adından söz ettiriyor. Nisan'ın ekrandaki güçlü duruşu ve modern kadın imajı, kullandığı her parçayla kusursuz bir uyum yakalıyor. İşte Nisan'ın son bölüm kombinleri...

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 24. bölüm kombinleri - Resim : 2

Kazak: Antioch 790 TL 

Pantolon: Rivus 5.560 TL

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 24. bölüm kombinleri - Resim : 3

Elbise: Lucentie 6.000 TL 

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in 24. bölüm kombinleri - Resim : 4

Ceket: Zara 2.990 TL

Etek: Mango 2.299,99 TL