Fena düştük! Pedro Pascal'ın karizmasının sırrı ne?

Şu sıralar görmüşsünüzdür Instagram Pedro Pascal diye yıkılıyor. Pedro Pascal, 'The Last of Us' dizisinde canlandırdığı Joel karakteriyle büyük beğeni toplarken; karizmasıyla da ilgi çekmeyi başardı. E biz de buna kayıtsız kalamazdık... Oturduk düşündük, Pedro'nun karizmasının sırrı ne, nasıl bu kadar kalbi bir anda fethedebildi? Sizler için Pascal'ın kadınlar arasında son dönemdeki çekiciliğini ve buna katkıda bulunan birçok faktörü kaleme aldım... Keyifli okumalar!