Fendi Haute Couture 2026 -2027 Sonbahar Kış Defilesi'nde neler gördük?

Koleksiyonun en dikkat çekici yönlerinden biri, vücut hatlarını özgür bırakan akışkan transparan silüetler oldu. Maria Grazia Chiuri, tül malzemeyi geleneksel sınırlarının ötesine taşıyarak pelerinlerin ve mantoların mimari yapısını oluşturan temel bir unsur haline getirdi. Podyumda süzülen tasarımlar, hem cesur bir çıplaklık vurgusu hem de Roma heykellerini andıran heykelsi ve asil bir duruş sergiledi.