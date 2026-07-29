Fendi Haute Couture 2026 -2027 Sonbahar Kış Defilesi'nde neler gördük?
2026-27 Sonbahar/Kış Paris Haute Couture Moda Haftası, Fendi defilesiyle sona ermişti. Yumuşak, akışkan ve neredeyse minimalist bir estetik sunan koleksiyon, hafta boyunca öne çıkan dramatik ve korseli siluetlerden belirgin şekilde ayrıştı....Defilenin öne çıkan görünümlerini inceliyoruz.
Fendi Haute Couture 2026 2027 Sonbahar Kış Defilesi, Sarah Jessica Parker, Jessica Alba ve Monica Bellucci gibi ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti.
Roma’da yapılan defilede, trasparan, dantel ve kürk detayları dikkat çekti.
Koleksiyonun en dikkat çekici yönlerinden biri, vücut hatlarını özgür bırakan akışkan transparan silüetler oldu. Maria Grazia Chiuri, tül malzemeyi geleneksel sınırlarının ötesine taşıyarak pelerinlerin ve mantoların mimari yapısını oluşturan temel bir unsur haline getirdi. Podyumda süzülen tasarımlar, hem cesur bir çıplaklık vurgusu hem de Roma heykellerini andıran heykelsi ve asil bir duruş sergiledi.
Kürk detayları kimi zaman kelebek kanatlarının hafifliğini çağrıştıran tüylere dönüştü, kimi zaman ise yakalarda ve hacimli paltolarda korunaklı birer sığınak hissi yarattı.