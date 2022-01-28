Fendi, Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu

Koleksiyonda antik sanatı fütüristik tekniklerle birleştirerek geçmişi ve bugünü uyumlu hale getiren çok sayıda büyüleyici tasarım ortaya çıkıyor. Defilede sadece tasarımlar değil modellerin makyajları da dikkatlerden kaçmıyor. Modellerin yüzleri makyajla çillendiren yapay elmaslar tasarımları bütünlüyor.