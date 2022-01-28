Fendi, Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu
"Kadınların gücünü kutlamak” diye adlandıran koleksiyonda, Kim Jones, drape trendini takip etti. Sadece tasarımlar değil, modellerin makyajlarıyla da dikkat çeken defilede Roma'nın zamansallığından ilham alınıyor. İşte Fendi'nin Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu
Parist'te kaldığımız yerden devam ediyoruz... Perşembe günü gerçekleşen Fendi'nin Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu moda severlerle buluştu. Sanat Direktörü Kim Jones, bu sezon Roma'dan ilham aldı.
Tarihi dokunuşlarla çağdaş dünyayı bir araya getiren Jones, Roma'nın geçmişine yol alarak Roma'nın ruhsal enerjisinden yararlanıyor.
Yumuşak, saten kumaşlar, kadifemsi dökümler ve eterik yüksek-düşük etek boyları defileyi büyülüyor. Tasarımlar klasikten günümüze doğru geçiş sağlıyor. Modern teknolojiye de tasarımlarında çağrışımlarda bulunun Jones, defilesinde zamanın ötesine geçiyor.
Koleksiyonda antik sanatı fütüristik tekniklerle birleştirerek geçmişi ve bugünü uyumlu hale getiren çok sayıda büyüleyici tasarım ortaya çıkıyor. Defilede sadece tasarımlar değil modellerin makyajları da dikkatlerden kaçmıyor. Modellerin yüzleri makyajla çillendiren yapay elmaslar tasarımları bütünlüyor.