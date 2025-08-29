Gelenekleri yıkan bir ortaklık: Maison Margiela, Sonbahar/Kış 2025 Kampanyasında Miley Cyrus'la!
Moda dünyasının en gelenekçi ve gizemli markalarından biri olan Maison Margiela, 40 yılı aşkın süredir devam eden bir geleneği yıkarak adından söz ettiriyor. İlk kez ünlü biriyle çalışan Maison Margiela, Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonunda Miley Cyrus'u tercih etti.
Maison Margiela, kurulduğu günden bu yana kimliksiz ve anonim bir duruş benimsemiş, ürünlerinin ön plana çıkması için hiçbir zaman bir ünlünün yüzüne ihtiyaç duymamıştı. Ancak 2025 Sonbahar/Kış kampanyası için yaptıkları sürpriz tercih, moda otoritelerini bile şaşırttı: Yeni kampanya yüzü Miley Cyrus.
(Paolo Roversi)
SADE VE GİZEMLİ
Markanın Instagram hesabı üzerinden yayınlanan Cyrus, Paolo Roversi'nin AW25 koleksiyonunu sergileyen bir dizi hüzünlü portrede başrolde. Cyrus, fotoğrafçı Paolo Roversi’nin imzasını taşıyan çekimlerde lışıldık görüntüsünden uzak, sade ve gizemli bir şekilde karşımıza çıktı.
(Paolo Roversi)
Cyrus, Margiela ile zaten yakın bir ilişki içindeydi. 2023’te “Used To Be Young” şarkısının tanıtımı için, ardından 2024 Grammy Ödülleri ve 2025 Vanity Fair Oscar partisi gibi önemli anlarda Maison Margiela tercih etmişti.
(Paolo Roversi)
"GİYDİĞİM TEK ŞEY VÜCUT BOYASI"
Cyrus'un yüzü bazı çekimlerde neredeyse hiç anlaşılmıyor, gölgelerle gölgeleniyor veya diğerlerinde kıyafetlerle gizleniyor. Cyrus, fotoğrafçıyla ilgili, "Paolo'nun çıplak fotoğrafları, sanatının simgesi ve imzası niteliğinde. Bir moda kampanyası için çıplak durmak çok önemliydi, giydiğim tek şey vücut boyası ve imza boyalı botlarıydı. O anda Margiela ve ben bir bütün olduk" yorumunu yaptı.
(Paolo Roversi)