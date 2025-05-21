Gelinlik yerine tercih edebileceğiniz beyaz elbise önerileri!

Her genç kızın hayalini süsler beyazlar içinde evlenmek… Tüller, danteller, parıltılar… Artık bir gelin, yüzlerce düğün davetlisi yerine sade bir nikâh töreninde “evet” diyebiliyor, büyük salonlar yerine kırların özgürlüğünü seçiyor, ağır gelinlikler yerine zarif ama ekonomik beyaz elbiselerle mutlu bir başlangıca adım atıyor. İşte sizler için her bütçeye uygun seçtiklerimiz...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Gelinlik yerine tercih edebileceğiniz beyaz elbise önerileri! - Resim : 1

2025 yaz sezonu için şıklığı, sadeliği ve zarafeti bir arada sunan gelinlik yerine tercih edebileceğiniz elbise modellerini sizler için derledik...

Beymen - Alexis Kensington Beyaz Midi Elbise

65.950 TL

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Gelinlik yerine tercih edebileceğiniz beyaz elbise önerileri! - Resim : 2

Beyaz Night Zoom Boncuk Detaylı Mini Elbise

9999.95 TL

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Gelinlik yerine tercih edebileceğiniz beyaz elbise önerileri! - Resim : 3

ADL - Beyaz night zoom balon kollu inci detaylı mini elbise

1499.95 TL

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Gelinlik yerine tercih edebileceğiniz beyaz elbise önerileri! - Resim : 4

ZARA - Kalp yaka elbise

1.690,00 TL