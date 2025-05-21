Gelinlik yerine tercih edebileceğiniz beyaz elbise önerileri!
Her genç kızın hayalini süsler beyazlar içinde evlenmek… Tüller, danteller, parıltılar… Artık bir gelin, yüzlerce düğün davetlisi yerine sade bir nikâh töreninde “evet” diyebiliyor, büyük salonlar yerine kırların özgürlüğünü seçiyor, ağır gelinlikler yerine zarif ama ekonomik beyaz elbiselerle mutlu bir başlangıca adım atıyor. İşte sizler için her bütçeye uygun seçtiklerimiz...
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2025 yaz sezonu için şıklığı, sadeliği ve zarafeti bir arada sunan gelinlik yerine tercih edebileceğiniz elbise modellerini sizler için derledik...
Beymen - Alexis Kensington Beyaz Midi Elbise
65.950 TL
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Beyaz Night Zoom Boncuk Detaylı Mini Elbise
9999.95 TL
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ADL - Beyaz night zoom balon kollu inci detaylı mini elbise
1499.95 TL
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ZARA - Kalp yaka elbise
1.690,00 TL