Gençliğin sırrı saçlarınızda gizli: Daha genç gösteren saç modelleri ve kesimleri
Zamanı geri sarmak mümkün olmasa da, doğru saç kesimi ve modeliyle yüz ifadenizi aydınlatmak, yorgunluğu silmek ve enerjinizi yükseltmek sandığınızdan daha kolay. Dünyaca ünlü artistlerin genç görünüme kavuşmak için başvurduğu kesimleri inceliyoruz...
Hollywood'un ve moda dünyasının parlayan yıldızları, sadece podyumlarda değil, kırmızı halıda ve günlük hayatlarında da daima genç ve dinamik görünmeleriyle dikkat çekiyorlar. İşte ünlülerden ilham alarak, gençliğinizi vurgulayacak o sihirli saç kesimlerinin kapıları aralanıyor...
YUMUŞAK PERDE KESİMLERİ
Perde perçemleri veya perde kahkülleri, ortadan ayrılmış ve yüzünüzü nazikçe çerçeveleyen kısa katmanlar halinde kesilmiş saçlardır; tıpkı bir penceredeki perdeler gibi dururlar. Bu tarz, her yaş grubuna yakışan ideal bir seçenektir.
Ünlü oyuncu Goldie Hawn'ın kırmızı halıda bu perçemleri muhteşem bir şekilde kullandığını görebilirsiniz.
DAĞINIK PERÇEMLER
Kerry Washington dağınık perçemlere karşımızı çıkıyor. Saçınızı yüksek bir at kuyruğuyla geri tarayın ve yüzünüzün etrafından biraz saç çekerek hava verin. Ayrıca, saçlarınızı at kuyruğu şeklinde şekillendirmek mini bir yüz germe etkisi verir.
YÜZ ÇERÇEVELEME KATMANLARI
Perde perçemlerinden daha uzun ve saçlarını omuz hizasında veya daha uzun tutmak isteyenler için mükemmel olan yüz çerçeveleme katmanları, Heidi Klum'un da gösterdiği gibi, her şeyin havadar kalmasına yardımcı olur.