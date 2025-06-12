Gençliğin sırrı saçlarınızda gizli: Daha genç gösteren saç modelleri ve kesimleri

YÜZ ÇERÇEVELEME KATMANLARI

Perde perçemlerinden daha uzun ve saçlarını omuz hizasında veya daha uzun tutmak isteyenler için mükemmel olan yüz çerçeveleme katmanları, Heidi Klum'un da gösterdiği gibi, her şeyin havadar kalmasına yardımcı olur.