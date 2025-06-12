Gençliğin sırrı saçlarınızda gizli: Daha genç gösteren saç modelleri ve kesimleri

Zamanı geri sarmak mümkün olmasa da, doğru saç kesimi ve modeliyle yüz ifadenizi aydınlatmak, yorgunluğu silmek ve enerjinizi yükseltmek sandığınızdan daha kolay. Dünyaca ünlü artistlerin genç görünüme kavuşmak için başvurduğu kesimleri inceliyoruz...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 8
Gençliğin sırrı saçlarınızda gizli: Daha genç gösteren saç modelleri ve kesimleri - Resim : 1

Hollywood'un ve moda dünyasının parlayan yıldızları, sadece podyumlarda değil, kırmızı halıda ve günlük hayatlarında da daima genç ve dinamik görünmeleriyle dikkat çekiyorlar. İşte ünlülerden ilham alarak, gençliğinizi vurgulayacak o sihirli saç kesimlerinin kapıları aralanıyor...

2 / 8
Gençliğin sırrı saçlarınızda gizli: Daha genç gösteren saç modelleri ve kesimleri - Resim : 2

YUMUŞAK PERDE KESİMLERİ

Perde perçemleri veya perde kahkülleri, ortadan ayrılmış ve yüzünüzü nazikçe çerçeveleyen kısa katmanlar halinde kesilmiş saçlardır; tıpkı bir penceredeki perdeler gibi dururlar. Bu tarz, her yaş grubuna yakışan ideal bir seçenektir.

Ünlü oyuncu Goldie Hawn'ın kırmızı halıda bu perçemleri muhteşem bir şekilde kullandığını görebilirsiniz.

3 / 8
Gençliğin sırrı saçlarınızda gizli: Daha genç gösteren saç modelleri ve kesimleri - Resim : 3

DAĞINIK PERÇEMLER

Kerry Washington dağınık perçemlere karşımızı çıkıyor. Saçınızı yüksek bir at kuyruğuyla geri tarayın ve yüzünüzün etrafından biraz saç çekerek hava verin. Ayrıca, saçlarınızı at kuyruğu şeklinde şekillendirmek mini bir yüz germe etkisi verir.

4 / 8
Gençliğin sırrı saçlarınızda gizli: Daha genç gösteren saç modelleri ve kesimleri - Resim : 4

YÜZ ÇERÇEVELEME KATMANLARI

Perde perçemlerinden daha uzun ve saçlarını omuz hizasında veya daha uzun tutmak isteyenler için mükemmel olan yüz çerçeveleme katmanları, Heidi Klum'un da gösterdiği gibi, her şeyin havadar kalmasına yardımcı olur.