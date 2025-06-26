Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' look'u! Kombin detaylarını mercek altına aldık
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla dizisi, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, aynı zamanda karakterlerin stil sahibi kombinleriyle de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hande Erçel'in canlandırdığı karakterin giyim tarzını mercek altına aldık...
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Hande Erçel'in Aşkı Hatırla kombinleri sosyal medyada gündem oldu. Bu şıklığın ardındaki marka detaylarına gelin yakından bakalım...
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Elif Cığızoğlu Jerry Krep Ceket
19,000 TL
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Zara Deri Şort
1,490 TL
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Tiron Helen Earring
8,800 TL