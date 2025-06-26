Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' look'u! Kombin detaylarını mercek altına aldık

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla dizisi, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, aynı zamanda karakterlerin stil sahibi kombinleriyle de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hande Erçel'in canlandırdığı karakterin giyim tarzını mercek altına aldık...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' look'u! Kombin detaylarını mercek altına aldık - Resim : 1

Hande Erçel'in Aşkı Hatırla kombinleri sosyal medyada gündem oldu. Bu şıklığın ardındaki marka detaylarına gelin yakından bakalım...

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Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' look'u! Kombin detaylarını mercek altına aldık - Resim : 2

Elif Cığızoğlu Jerry Krep Ceket

19,000 TL

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Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' look'u! Kombin detaylarını mercek altına aldık - Resim : 3

Zara Deri Şort

1,490 TL

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Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' look'u! Kombin detaylarını mercek altına aldık - Resim : 4

Tiron Helen Earring

8,800 TL