Hande Erçel'lin Aşk ve Gözyaşı dizisi 3. bölüm kombinleri mercek altında!
Ekranların yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı', sadece sürükleyici hikayesiyle değil, aynı zamanda başrol oyuncusu Hande Erçel'in her sahnede değişen gardırobuyla da adından söz ettiriyor. Dizinin 3. bölüm kombinleri markajımızda...
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisinde, Hande Erçel'in canlandırdığı karakterin duygusal derinliğini ve profesyonel kimliğini yansıtan, sofistike ve zahmetsiz şıklık içeren üç ana kombini detaylıca inceledik...
Ceket: Network
13.499 TL
Bluz: GAP
1.299 TL
Pantolon: GAP
2.999 TL
Tişört: Massimo Dutti
2.450 TL