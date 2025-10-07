Hande Erçel'lin Aşk ve Gözyaşı dizisi 3. bölüm kombinleri mercek altında!

Ekranların yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı', sadece sürükleyici hikayesiyle değil, aynı zamanda başrol oyuncusu Hande Erçel'in her sahnede değişen gardırobuyla da adından söz ettiriyor. Dizinin 3. bölüm kombinleri markajımızda...

Aybüke Sengir

Hande Erçel'lin Aşk ve Gözyaşı dizisi 3. bölüm kombinleri mercek altında! - Resim : 1

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisinde, Hande Erçel'in canlandırdığı karakterin duygusal derinliğini ve profesyonel kimliğini yansıtan, sofistike ve zahmetsiz şıklık içeren üç ana kombini detaylıca inceledik...

Hande Erçel'lin Aşk ve Gözyaşı dizisi 3. bölüm kombinleri mercek altında! - Resim : 2

Ceket: Network

13.499 TL

Hande Erçel'lin Aşk ve Gözyaşı dizisi 3. bölüm kombinleri mercek altında! - Resim : 3

Bluz: GAP

1.299 TL

Pantolon: GAP

2.999 TL

Hande Erçel'lin Aşk ve Gözyaşı dizisi 3. bölüm kombinleri mercek altında! - Resim : 4

Tişört: Massimo Dutti

2.450 TL