Hande Soral'ın İtalya şıklığının bedeli ortaya çıktı: 225 bin TL!
'Outstanding Achievement in TV Series/ TV Dizilerinde Üstün Başarı' ödülünü almak için Sicilya'ya giden Hande Soral, akşam yemeği elbisesiyle dikkat çekti. Soral'ın stilini mercek altına aldık...
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Hande Soral eşi İsmail Demirci ile İtalya'da... 28 Haziran Cumartesi günü Sicilya'nın Taormina kentinde düzenlenecek olan Nations Award törenine katılacak olan Soral, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki performansıyla, 'Outstanding Achievement in TV Series/ TV Dizilerinde Üstün Başarı' ödülünü alacak.
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Eşi İsmail Demirci ve İngiliz yönetmen Terry Gilliam ile akşam yemeği yiyip sohbet eden Hande Soral, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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Hande Soral'ın akşam yemeğinde giydiği kıyafet göz kamaştırdı. Elbisesinin marka ve fiyatını mercek altına aldık...
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Raissa Vanessa
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