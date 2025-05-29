Hangi ünlü hangi sarı saçı tercih etti? En güzel sarı saç rengi tonları

TARGERYAN SARIŞIN : BEYONCE

Beyonce, geçen yıl saçlarını Targaryen sarısına boyayan ünlüler sürüsünün başında geliyordu. Bu tonun modası şöyle başladı; ejderhaları, şüpheli aile ilişkileri ve buz gibi sarı saçlarıyla bilinen bir aile olan Game of Thrones'daki Targaryen Hanedanı...