Hangi ünlü hangi sarı saçı tercih etti? En güzel sarı saç rengi tonları
Sıcak yazla birlikte saç renginizi açtırma eğilimine girdiyseniz, bu içerik tam size göre! Cilt tonunuza en uygun sarı tonunu bulmak göz korkutucu görünebilir ancak bunu anlamak için yapmanız gereken tek şey; sıcak mı yoksa soğuk alt tonlu mu olduğunuzu belirlemek.. Bu içerikle dünyaca ünlü isimlerin cilt tonundan esinlenerek size en uygun sarı saçı seçmenizi sağlıyoruz!
1 / 12
TARGERYAN SARIŞIN : BEYONCE
Beyonce, geçen yıl saçlarını Targaryen sarısına boyayan ünlüler sürüsünün başında geliyordu. Bu tonun modası şöyle başladı; ejderhaları, şüpheli aile ilişkileri ve buz gibi sarı saçlarıyla bilinen bir aile olan Game of Thrones'daki Targaryen Hanedanı...
2 / 12
Renk uzmanı Jenna Perry, "Targaryen sarısı kış beyazı sarısıdır, bulabileceğiniz kadar saf sarıdır" diyor...
3 / 12
BADEM SARISI: SYDNEY SWEENEY
Biraz daha az bakım gerektiren bir şey arıyorsanız, baştan çıkarıcı bir badem sarısı düşünün. Tıpkı; 2024 Vanity Fair Oscar Partisi'nde Sydney Sweeney'de görüldüğü gibi...
4 / 12
Eski Hollywood'dan esinlenen gölge, ünlü saç stilisti Jacob Schwartz tarafından yaratıldı.