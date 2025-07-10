Hazal Filiz Küçükköse'nin kuaför kombini mercek altında
Magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Hazal Filiz Küçükköse, şıklığı ve zarif duruşuyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncunun kuaför kombini mercek altına aldık.
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Hazal Filiz Küçükköse, 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olmuş ve dört kardeş olduklarını, ailede herkesin iki adı olduğunu söylemişti.
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Hazal Filiz Küçükköse, Ankara'da yaşayan ve iki çocuk annesi olan ikizi Deniz'i anlatmıştı. Tek yumurta ikizi olan kardeşler, çocukken hiç ayırt edilemiyorlarmış.
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Kardeşiyle benzerliği hakkında ünlü oyuncu, "Kimi zaman küpelerimizden ayırıyorlardı bizi. Öbür yarım gibiydi. Ben üniversiteyi kazandım, o evlendi ve yolumuz ayrıldı" açıklamasını yapmıştı.
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Ünlü oyuncunun kuaför kombinini mercek altına aldık....
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