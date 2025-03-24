İlkbaharda etkisi altına gireceğimiz 10 ayakkabı trendi

1. Tekne ayakkabıları

Tekne ayakkabıları, 2025 ilkbaharında geri dönüş yapan zamansız bir trend. Eğlenceli, şık ve rahat bir ayakkabı seçeneği arıyorsanız, işte karşınızda.

Ayakkabı tasarımcısı ve John Fluevog Shoes kurucusu John Fluevog, "Yeni renkler ve kumaşlar görüyorum, ayrıca ayakkabıların ilkbahar için yeni hissettirmesi için silüette yapılan ince ayarlamalar var," diyor. Tavsiyesi mi? "Bu ayakkabıların şık havasına yaslanın! Tekne ayakkabıları polo gömlek ve kısa pantolonla veya özel dikim bir üst ve diz boyu kot etekle kombinleyin."

Denizci hissini yansıtan tekne ayakkabılarını beyaz veya çizgili pantolonlar, dar lacivert kazak ve çizgili tişörtlerle kombinleyerek de kullanabilirsiniz.