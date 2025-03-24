İlkbaharda etkisi altına gireceğimiz 10 ayakkabı trendi
İster kırmızı halıda ayakkabılara göz atın, ister sosyal medyada gezinin veya sokak stilinde neler olup bittiğini takip edin, ayakkabılar için ilham kaynağı bolluğu var. Peki bu sezon hangi bahar ayakkabı trendleri gerçekten yükselişte? İşte 2025 ilkbaharında herkesin giyeceği 10 ayakkabı trendi.
1. Tekne ayakkabıları
Tekne ayakkabıları, 2025 ilkbaharında geri dönüş yapan zamansız bir trend. Eğlenceli, şık ve rahat bir ayakkabı seçeneği arıyorsanız, işte karşınızda.
Ayakkabı tasarımcısı ve John Fluevog Shoes kurucusu John Fluevog, "Yeni renkler ve kumaşlar görüyorum, ayrıca ayakkabıların ilkbahar için yeni hissettirmesi için silüette yapılan ince ayarlamalar var," diyor. Tavsiyesi mi? "Bu ayakkabıların şık havasına yaslanın! Tekne ayakkabıları polo gömlek ve kısa pantolonla veya özel dikim bir üst ve diz boyu kot etekle kombinleyin."
Denizci hissini yansıtan tekne ayakkabılarını beyaz veya çizgili pantolonlar, dar lacivert kazak ve çizgili tişörtlerle kombinleyerek de kullanabilirsiniz.
2. Espadriller
Espadriller bu sezon büyük ilgi görecek. Bunun nedeni hem spor hem de şık olmaları. Aynı zamanda şortlardan hafif bir yazlık elbiseye kadar her şeyle eşleştirmek için mükemmel.
Naot Footwear'ın ABD operasyon başkanı Ayelt Levy, daha rahat tasarımlar aramanızı söylüyor. Örneğin mantar tabanlı veya yastık tabanlı olanlar gibi.
3. Farklı tarzda Loafer'lar
Loafer'lar 2025 ilkbahar moda podyumlarında her yerdeydi, bu yüzden bu sezon onları her yerde görmeye hazır olun. Ancak alıştığınız geleneksel silüet yerine (bazen biraz resmi veya sıkıcı olabilir) loafer'lar modern dokunuşlarla ortaya çıkıyor. Buruşuk deri, güçlü kare burun şekilleri, "ayakkabı takıları" ve eğlenceli püsküller düşünün.
4. Mary Jane
Mary Jane trendi devam ediyor. Fluevog, "Her yıl bahardan daha iyi bir zaman yoktur, mevsimin güzel renklerinin tadını çıkarmak için" diyor. "90'ların trendleri yeniden canlanmaya devam ediyor. Bu sezon, birçok silüet, renk ve malzeme bebeklerden ve romantik yumuşak renklerinden ve ipeksi, rüya gibi kurdelelerden ve kıyafetlerden ilham aldı.