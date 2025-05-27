Jennifer Lopez ödül töreninde tam 8 kıyafet değiştirdi! İşte üzerinde taşıdığı markalar...

Jennifer Lopez, American Music Awards'de yine tüm gözleri üzerine çekti! Sahneye adım attığı andan itibaren kameraların flaşları patladı ve gecede 8 kıyafet değişmesi damga vurdu. İşte JLo'nun kırmızı halıda sergilediği nefes kesici kıyafetleri, markaları ve her birinin detayları...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 14
Jennifer Lopez ödül töreninde tam 8 kıyafet değiştirdi! İşte üzerinde taşıdığı markalar... - Resim : 1

55 yaşındaki Jennifer Lopez,  2025 American Music Awards'da sadece sahne performansıyla değil, kıyafet seçimleriyle de hafızalara kazındı.

2 / 14
Jennifer Lopez ödül töreninde tam 8 kıyafet değiştirdi! İşte üzerinde taşıdığı markalar... - Resim : 2

Her bir görünümüyle moda eleştirmenlerinden tam not almayı başaran JLo, bir kez daha stil ikonluğundaki yerini sağlamlaştırdı.

3 / 14
Jennifer Lopez ödül töreninde tam 8 kıyafet değiştirdi! İşte üzerinde taşıdığı markalar... - Resim : 3

JLo sahne arkasında David Koma markalı straplez elbise ile görüntülendi.

4 / 14
Jennifer Lopez ödül töreninde tam 8 kıyafet değiştirdi! İşte üzerinde taşıdığı markalar... - Resim : 4

Bu elbise, David Koma'nın genellikle modern, iddialı ve vücut hatlarını öne çıkaran tasarımlarına bir örnek...