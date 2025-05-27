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Jennifer Lopez ödül töreninde tam 8 kıyafet değiştirdi! İşte üzerinde taşıdığı markalar...
Jennifer Lopez, American Music Awards'de yine tüm gözleri üzerine çekti! Sahneye adım attığı andan itibaren kameraların flaşları patladı ve gecede 8 kıyafet değişmesi damga vurdu. İşte JLo'nun kırmızı halıda sergilediği nefes kesici kıyafetleri, markaları ve her birinin detayları...
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55 yaşındaki Jennifer Lopez, 2025 American Music Awards'da sadece sahne performansıyla değil, kıyafet seçimleriyle de hafızalara kazındı.
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Her bir görünümüyle moda eleştirmenlerinden tam not almayı başaran JLo, bir kez daha stil ikonluğundaki yerini sağlamlaştırdı.
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JLo sahne arkasında David Koma markalı straplez elbise ile görüntülendi.
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Bu elbise, David Koma'nın genellikle modern, iddialı ve vücut hatlarını öne çıkaran tasarımlarına bir örnek...